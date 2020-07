José Reyes se retira oficialmente del béisbol

View this post on Instagram

Anuncio de jubilación de José Reyes Después de 16 temporadas en las grandes ligas de MLB, estoy anunciando oficialmente mi retiro del béisbol. Cuando era niño en la República Dominicana, nunca hubiese soñado con lograr todo lo que tengo a través de este increíble juego. Quiero agradecer a Dios por todas mis bendiciones. Ningún hombre puede lograr el éxito solo y con eso en mente, tengo muchos que me gustaría agradecer comenzando con mi mamá y mi papá. Han estado allí para mí durante todas las altas y bajas, lo bueno y lo malo, y siempre me consideraré bendecido por su apoyo y amor. Quiero agradecer a los Mets de Nueva York por darme la oportunidad de convertirme en un jugador de béisbol profesional y por traerme de regreso al final de mi carrera como jugador. A los fanáticos de los Mets, ¿qué puedo decir? Nunca obtuvimos el anillo que esperábamos obtener, pero no puedo imaginar jugar frente a mejores fanáticos en todo el mundo. Su pasión y energía siempre me elevaron más y por eso siempre estaré agradecido. También quiero agradecer a los Miami Marlins y Toronto Blue Jays, sus grandes fanáticos, al igual que todos mis compañeros. También quisiera agradecer a mis agentes Peter y Ed Greenberg y a mi compadre Chris Leible por todo lo que han hecho por mí en las últimas dos décadas. Todos mis amigos viejos y nuevos, de corazón ustedes saben quienes son. Por último, pero lo más importante, quiero agradecer a mi esposa Katherine, así como a mis hermosas hijas. Katherine gracias por estar siempre a mi lado.