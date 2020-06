Su ‘amiga’ le entró a mordidas por llegar tarde a su casa

Un hombre fue apresado por miembros de la policía de San Francisco de Macorís, al estar acusado de presuntamente haber golpeado a una amiga suya en la comunidad de Naranjo dulce, luego de que esta lo comenzara a agredir porque llegó tarde de la noche.

El detenido solo conocido como Roberto y residente en la comunidad de Naranjo Dulce, señaló que en ningún momento golpeó a su amiga, sin embargo, ella fue quien lo mordió y lo golpeó, apuntó.

Asi mismo aseguró que ellos solo son amigos y ella salió a buscarlo porque era tarde de la noche y le preguntó que dónde estaba metido, por lo que ella lo mordió y lo golpeó. «Yo solo me la quite porque me estaba mordiendo, pero nunca le di», aseguró Roberto al ser cuestionado por miembros de la prensa la mañana de hoy.