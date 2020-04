Video: Policía le da pecosá a médico en Bonao

View this post on Instagram

Un agente de la Policía Nacional le propinó una bofetada a médico que se encontraba en estado de embriaguez en Bonao, Monseñor Nouel. . . El hecho ocurrió cuando agentes de la uniformada, detuvieron al hombre, quien se identificó como médico durante el toque de queda de este jueves y mientras era requisado este le decía palabras obscenas a uno de ellos, quien de inmediato reaccionó con una bofetada. . . El médico fue llevado a la Regional Cibao Sur de la Policía en ese municipio. Video cortesía: lostamborileros