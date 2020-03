Rescatan niño que quedó atrapado por una verja del balcón

View this post on Instagram

Miembros del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional rescataron un niño que en un aparente descuido de sus tutores logró salir por la verja del barcón del apartamento donde se encontraba, en un hecho registrado en el sector Evaristo Morales de la capital. Según se observa en un video que circula en las redes sociales sobre el caso, el niño, tras salir del balcón, fue sostenido con una toalla de la verja por una señora. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD