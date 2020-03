Joven grave con coronavirus estuvo varios días en SFM

View this post on Instagram

La directora provincial del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Josefina Taveras, afirmó este jueves que un joven diagnosticado con coronavirus en Estados Unidos, habría permanecido varios días de visita en un hogar de San Francisco de Macorís. . Indicó que unos días después de llegar a los Estados fue diagnosticado con el virus, que se ha convertido en una pandemia mundial.