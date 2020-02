Video – #SeVan

View this post on Instagram

Tenía 4 años sin escribir y este es el primer rap que hago que no es una parodia de otra canción, pero la impotencia nama’ me dio pa esto. Me duele estar lejos en cuerpo, pero mi corazón y mi mente están en mi isla. Ayer en medio de clase se me salieron las lágrimas de tristeza pero también de orgullo. Ver a mis amigos dejar de ir a clases o a compromisos previos por ir a luchar por nuestra nación de manera pacífica. Ayer probaron que nos tienen miedo. Pusieron barreras y tiraron bombas lacrimógenas a gente que estaba CANTANDO y BAILANDO. PERO SUS BOMBAS LACRIMÓGENAS NO NOS HACEN NADA PORQUE YA TODAS LAS LÁGRIMAS QUE TENÍAMOS LAS DEJAMOS CAER POR NUESTRA NACIÓN. A to’ el que quiera escuchar sobre nuestra lucha le voy a contar y al que se quiera hacer de oídos sordos se lo voy a gritar. Nosotros no somos juego de nadie. Nosotros somos los que nos leímos los libros de Susaeta y como no nos creímos todo el cuento fuimos a la biblioteca a leernos libros de historia Dominicana de verdad. Nosotros somos los que tenemos viendo al PLD en el poder durante casi 2 décadas y tamo’ jarto. Nosotros somos la generación del feminismo, del ya basta, la generación que los va a apear a todos de sus jeepetas negras con placas exentas de impuestos y los van a arrodillar pa’ que pidan perdón. #SEVAN #CONMIPUEBLONO #CONMITIERRANO #CONMIPATRIANO #CONMIFUTURONO🇩🇴🇩🇴🇩🇴