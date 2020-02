Presentador de televisión sale del clóset

El presentador de televisión Phillip Schofield ha revelado que es gay, después de 27 años de matrimonio con su esposa Stephanie Lowe.

El hombre de 57 años hizo el anuncio a través de un comunicado publicado en su historia de Instagram.

«Hoy, con toda razón, ser gay es una razón para celebrar y estar orgulloso», escribió.

«Sí, siento dolor y confusión, pero eso solo proviene del dolor que le estoy causando a mi familia».

Schofield presenta programas de ITV que incluyen Dancing On Ice y This Morning, que ganó un Premio Nacional de Televisión la semana pasada.



El presentador fue entrevistado por su coanfitrión Holly Willoughby en la edición del viernes de This Morning.

«Sabes que esto me ha estado molestando durante mucho tiempo», dijo. «Todo el mundo hace esto a su propio ritmo cuando es el momento adecuado».

El presentador agregó que su sexualidad se ha «convertido recientemente en un problema en mi cabeza».

«Todo lo que puedes ser en tu vida es honesto contigo mismo y estaba llegando al punto en que sabía que no era honesto conmigo mismo. Estaba llegando al punto en que no me gustaba mucho porque no era siendo honesto conmigo mismo

«[Salir] es mi decisión. Esta es absolutamente mi decisión. Era algo que sabía que tenía que hacer. No sé cómo será el mundo ahora. No sé cómo se tomará esto o lo que la gente pensará «.

Pero el presentador dijo que aún no está listo para una relación con un hombre.