Melymel: ¡Hoy queremos el país completo!

Se burlaron de nosotros el primer día porque éramos 3 gatos, el segundo día éramos 300 y ayer fuimos más de 3,000, hoy queremos el país completo! Espero que ahora los demás quieran asistir ya que todo ha sido pacifico a pesar de las provocaciones de la autoridades. Si o no @somospueblord @detallitosnet ? Gracias a @ajtunegro y otro poco de manifestantes por ayudarnos a mantener todo limpio para demostrarles que las clases de moral y cívica no fueron en vano. Popis y wawawas con más educación que nuestros gobernantes. HOY! Otra vez a las 3pm. #DespiertaRD #NoMasCorrupcion #DejenosElegir #QueremosDemocracia