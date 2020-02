Viral: Shakira crea el ‘Champeta Challenge’

La cantante colombiana Shakira publicó un tutorial de su baile de la champeta, un tipo de danza afrocaribeña típica de Colombia, que mostró durante en el Super Bowl mientras cantaba su popular canción ‘Waka Waka’ y de este modo creó un nuevo reto, el ‘Champeta Challenge’ que enseguida se hizo viral en las redes sociales.

Aquí les mostramos como bailar la champeta del Halftime Show de la Super Bowl!

This is how to learn the champeta we danced at the #SuperBowl #Halftime show! pic.twitter.com/mNgPiNwr3q

— Shakira (@shakira) February 4, 2020