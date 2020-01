Primeros videos de los ataques de la «venganza iraní»

Han surgido imágenes de video que pretenden mostrar los primeros momentos de un presunto ataque de represalia iraní contra una base estadounidense en Irak, que ocurre días después del asesinato de un alto general iraní por parte de Estados Unidos.

«Comienza la fuerte venganza»/ los fuertes ataques con misiles del ejército contra la base estadounidense en [Ayn al-Asad]», escribió la agencia semioficial de noticias Fars en medio de informes de un fuerte ataque con misiles contra una base aérea estadounidense en Irak.

🎥 «انتقام سخت» آغاز شد/ حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد pic.twitter.com/sbw0cwGH6B — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

🚨 #فوری| انتقام سخت به وقوع پیوست/ برخی منابع خبر از شلیک موشک‌های بالستیک ایرانی به سمت پایگاه عین‌الاسد در عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، می‌دهند. pic.twitter.com/qbfPYmFXri — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

Varias otras fotos no confirmadas también circularon en las redes sociales alegando que mostraban el ataque en progreso.

Video showing Fateh-110 ballistic missiles launched by #IRGC Aerospace Force hitting Ain al-Asad Air Base in #Iraq during Operation #Soleimani. According to #Pentagon, all claims of #IRGC regarding to killing 80 #US Servicemen there is untrue. They have destroyed only helicopters pic.twitter.com/W3Krb0NvHt — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 8, 2020

🔴🔴🔴 URGENTE Estas são as primeiras imagens do ataque com dezenas de mísseis contra a base aérea de Al Asad, no Iraque, usada pelos Estados Unidos. Agência iraniana diz que mísseis são do Irã pic.twitter.com/vemAru57Nm — Lucas Rohan (@lucasrohan) January 7, 2020

#Breaking: Semi-official Fars news agency in #Iran claims that the rocket attack at Al Assad was an "Iranian six missile attack" (6:03 p.m. ET 1/7/20) Ayn al Asad is an Iraqi Armed Forces and United States armed forces air base located in Anbar province of western #Iraq. pic.twitter.com/WxyhYVQXEN — Parthiban Shanmugam (@hollywoodcurry) January 7, 2020

Fuente: RT