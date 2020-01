Un muerto y un herido en tiroteo en el Alto Manhattan

Una persona murió y otra resultó herida en un tiroteo dentro de un salón del Alto Manhattan, dijeron policías el lunes.

Los policías que respondieron a una llamada al 911 por un asalto en el restaurante Floridita en Inwood justo antes de las 5 a.m. encontraron a un hombre de 28 años que recibió dos disparos en el pecho y a una mujer con una herida de bala en la pierna, dijeron los policías.

La Policía cree que el tiroteo se debió a una discusión dentro de la sala, pero no está seguro qué provocó la disputa.

El hombre no identificado fue llevado al Hospital Saint Barnabas donde no pudo ser salvado, mientras que la mujer, también no identificada, fue llevada a NYC Health + Hospital / Harlem en condición estable, según la Policía.

El pistolero huyó de la escena, dijeron los policías.

Fuente: New York Post