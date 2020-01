Se entrega Don Tirador en Cotuí

View this post on Instagram

en discoteca en el municipio de Cotuí EL NUEVO DIARIO, SANCHEZ RAMÍREZ.- Un hombre acusado de participar en el tiroteo en el que resultaron heridas nueve personas en un centro de diversión de Cotuí se entregó a las autoridades este jueves con una comisión compuesta por familiares y su abogada. El cuerpo del orden informó que José Francisco García Mena (Ambiorix Mena) se encuentra detenido en la dotación policial de Cotuí. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord