Video: ‘Por cualquier cosita decía que se iba a ahorcar’

San Francisco de Macorís.- Un hombre se suicidó la noche de ayer en el sector 24 de Abril de esta ciudad.

Se trata de Danny Lantigua Mata de 40 años de edad, fue hallado ahorcado en su habitación la noche del domingo y quien dejo una carta a sus familiares.

En la nota, la cual estaría dirigida a una persona en específico, Lantigua le manifiesta Ya no aguanto más, ya esta bueno, me fui de tu lado porque me veías diferente, no me busques, perdóname, a mi familia le agradezco, no me busques me quedare solo».

Al lugar se presentaron oficiales de la policía, quienes comprobaron que se trató de un suicidio.

Los restos son velados en su residencia ubicada en el referido sector.